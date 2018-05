Zehntausende fordern Verbot von Stierkämpfen in Spanien

Zehntausende Menschen haben in Madrid für ein landesweites Verbot von Stierkämpfen demonstriert. Nach Angaben der Hauptorganisatoren, der Bewegung "Stierkampf ist Gewalt", nahmen an der Demonstration am Sonntag mehr als 40'000 Menschen teil.