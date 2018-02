Mitarbeiter nicht geschützt: Staat New York verklagt Weinstein

Die Weinstein Company habe dadurch mehrfach das Recht in New York gebrochen, hiess es am Sonntag in einer in Manhattan eingereichten Anklage. Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman sagte, jeder Verkauf der Firma müsse sicherstellen, "dass die Opfer entschädigt" und Mitarbeiter geschützt werden.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Oktober eine juristische Untersuchung gegen das New Yorker Unternehmen eingeleitet, nachdem die "New York Times" und der "New Yorker" Anschuldigungen der sexuellen Übergriffe und Belästigung gegen den Filmmogul veröffentlicht hatten. Später feuerte das Unternehmen Weinstein. Auf eine Bitte um einen Kommentar reagierte dieser zunächst nicht.