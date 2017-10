Mitsubishi will Absatz kräftig steigern

Mitsubishi will den Skandal um manipulierte Spritverbrauchtests mit einem ehrgeizigen Wachstumsziel hinter sich lassen. Absatz und Umsatz sollen in den drei Geschäftsjahren bis Ende März 2020 um 30 Prozent steigen, wie der siebtgrösste japanische Autobauer am Mittwoch mitteilte.