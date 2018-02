Moutier-Abstimmung bleibt ohne strafrechtliche Konsequenzen

USA und Japan bekräftigen enge Kooperation in Nordkorea-Krise

Japan und seine Schutzmacht USA wollen in der Nordkorea-Krise zusammen mit Südkorea eng kooperieren. Darauf verständigten sich US-Vizepräsident Mike Pence und der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe am Mittwoch bei einem Treffen in Tokio.