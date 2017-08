Mutmasslicher Sexualstraftäter weist Schuld von sich

Er habe mit den Frauen nur seine besonderen sexuellen Neigungen ausgelebt, sagte der beschuldigte Schweizer bei der Befragung. Das sei nichts Illegales. Den Frauen gegenüber habe er immer die Karten offen auf den Tisch gelegt und mit ihren vereinbart, dass ihnen nichts passiere und er sie nicht verletzen würde.

Sie seien sich jederzeit bewusst gewesen, worauf sie sich einlassen. Sie hätten gewusst, dass er mit mit ihnen Oralsex haben wolle, mit ihrem Körper spielen und sie dabei fesseln werde.

Viel Geld dafür bezahlt

Vor den Handlungen verabreichte der Beschuldigte den meisten Frauen jeweils Rohypnol. "Ich habe ihnen gesagt, dass dieses Betäubungsmittel müde und schläfrig macht", sagte der Angeklagte. Es sei vor allem um den Kick, um Unterwerfung und Dominanz gegangen.

Für die Einnahme des Betäubungsmittels bezahlte er nach eigenen Angaben bis zu 2500 Franken pro Stunde. "Sie wollten das Geld, ohne viel machen zu müssen, und ich bekam, was ich wollte", so der Angeklagte. Im Gesamten habe er für die SM-Spiele zwischen 60'000 und 70'000 Franken ausgegeben,

Verweigerte eine der Frauen die Einnahme des Betäubungsmittels oder gewisse Dienstleistungen, nahm er ihnen einen Teil des Geldes wieder ab. "Prostituierten Geld wegnehmen ist wie einem Hund den Knochen wegnehmen", so der Beschuldigte. Wer viel Geld verdienen wolle, müsse sich auch einiges gefallen lassen.

In der über vierstündigen Befragung gab sich der Angeklagte betont eloquent. Von der Gerichtsvorsitzenden in die Enge getrieben, kam jedoch sein herrischer Charakter zum Vorschein.

Zudem verstrickte er sich immer wieder in Widersprüche. So gab er an, den Frauen jeweils bloss ein Milligramm Rohypnol verabreicht zu haben. In Untersuchungshaft dagegen hatte er Dosierungen von bis zu fünf Milligramm eingestanden.

Dass bei den angeblichen Spielen auch Vakuumpumpen, Wäscheklammern, Strom und sogar ein Mundspreizer zum Einsatz kamen, bezeichnete er als nicht ungewöhnlich. Das sei in der Sadomaso-Szene üblich.

Anklage mit happigen Vorwürfen

Die Staatsanwaltschaft hat den Beschuldigten wegen mehrfacher sexueller Nötigung, eventuell Schändung, Gefährdung des Lebens und Pornografie angeklagt. Die Strafanträge will sie erst am Mittwoch stellen.

Die Anklage wirft dem Mann vor, das Rohypnol zum Teil in lebensbedrohlich hoher Dosierung verabreicht zu haben. Die hohe Dosierung habe bei den Opfern zu mittelschweren bis schweren Bewusstseinsstörungen geführt und sie handlungsunfähig gemacht.

Die 40-seitige Anklageschrift der Staatsanwältin enthält schwere Kost. Detailliert wird aufgeführt, welche sexuellen Handlungen der Beschuldigte an den sedierten Frauen vorgenommen und wie er sie gequält hat. Teilweise wurden sie dermassen ruhiggestellt, dass sie trotz der Schmerzreize nicht aufwachten.

Seine sadistischen Fantasien lebte der verheiratete Schweizer überwiegend an Schwarzafrikanerinnen in prekären finanziellen Verhältnissen aus. Die meisten von ihnen hatte er über eine Internetplattform kontaktiert.

Aufgeflogen waren die sexuellen Handlungen im März 2014, als die Feuerwehr nach einem Wasserschaden in einer Lagerhalle in Hausen AG eine Indoor-Hanfplantage entdeckte. Diese war vom Beschuldigten betrieben worden.

Bei den anschliessenden Hausdurchsuchungen stellte die Polizei umfangreiches Videomaterial sicher. Sechs der sieben Übergriffe hatte der Beschuldigte mit der Videokamera festgehalten.

Der Prozess wird am Mittwoch mit den Plädoyers der Anklage, der Verteidigung sowie der Zivilkläger fortgesetzt. Wann das Urteil eröffnet wird, ist noch nicht bekannt.