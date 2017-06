NSA-Informationen weitergegeben: FBI nimmt "Intercept"-Quelle fest

May kündigt nach London-Anschlag neue Härte gegen Islamisten an

Premierministerin Theresa May will den radikalen Islamismus aus der britischen Gesellschaft "ausrotten". Zugleich unterstützte sie am Montag die "Shoot to Kill"-Taktik der Polizei, also gezielte Schüsse mit Tötungsabsicht auf Angreifer.