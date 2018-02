Nach Buchungstricks: PostAuto-Chef und Leiter Finanzen müssen gehen

Mehr als 400 Tote auf Migrationsroute von Mexiko in die USA 2017

Obwohl nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump fast nur noch halb so viele Menschen über Mexiko in die USA geflüchtet sind, ist die Zahl der Toten im Grenzgebiet gestiegen. Das berichtete die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag.