Nach Leichenfund prüft Polizei in der Schweiz erste Hinweise

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Teppich in einem Wald bei Zezikon (Kanton Thurgau) prüft die Polizei in der Schweiz erste Hinweise. Der Fundort sei nach der Entdeckung am vergangenen Donnerstag umgehend nach Spuren abgesucht und die Bevölkerung in der Nähe befragt worden, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei am Dienstag. "Wir gehen vereinzelten Hinweisen nach."