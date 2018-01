Nach Zugunglück in Italien: Gleisverkehr rollt teilweise wieder

Am Tag nach dem schweren Zugunglück in Norditalien sind Teilstrecken für den Verkehr freigegeben worden. Auf zwei der vier Gleise der Strecke Mailand-Brescia fuhren am Freitag wieder Züge - jedoch mit durchschnittlich 30 Minuten Verspätung, wie die zuständige Bahngesellschaft Rete Ferroviaria Italiana (RFI) mitteilte.