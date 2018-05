Nach dem Brand eines Cars ist der San Bernardino-Tunnel gesperrt

Elf Tote bei Gefangenenaufstand in Venezuela

Bei einem Häftlingsaufstand im Venezuela sind am Donnerstag nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation mindestens elf Personen getötet worden. 28 weitere seien bei den Krawallen in der Haftanstalt Fénix in der Region Lara im Westen des Landes verletzt worden.