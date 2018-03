Nachrichtendienst hat im Spionagefall Daniel Moser Gesetz verletzt

Zwei Zehnjährige zeuseln und stecken in Kriens LU Scheune in Brand

Zwei 10-jährige Knaben haben am Sonntagnachmittag in Kriens eine Scheune im Gebiet Unter Sidhalden in Brand gesteckt. Verletzt wurde niemand. Die beiden hatten mit einem Feuerzeug gespielt und Stroh angezündet.