Nati-Trikotdieb im Tessin geschnappt

Die Festnahme des Mannes sei bereits am Samstag erfolgt, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Montag mit. Der 33-Jährige aus dem Raum Locarno habe die Tat mittlerweile gestanden. An seinem Wohnort konnte zudem das Fussballtrikot beschlagnahmt werden. Dieses hatte der Mann bei einem Einbruch aus einem Hotel in Lugano entwendet.

Das Schweizer Nationalteam logierte im vergangenen Jahr zur EM-Vorbereitung zwei Wochen im Luganeser Hotel Villa Sassa. Dort wollte man am Montag auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren, dass sich der Diebstahl in dem Luxus-Hotel ereignete.