Nationalrat für härtere Strafen bei Gewalt gegen Polizei

Ständerat will einen Experimentierartikel für Versuche mit Cannabis

Der Ständerat will Studien mit Cannabis ermöglichen. Die Motion, die er am Donnerstag oppositionslos unterstützt hat, fordert einen Experimentierartikel im Betäubungsmittelgesetz. Auch im Nationalrat liegt das Thema auf dem Tisch. Er ist nun wieder am Zug.