Nationalrat kürzt Behinderten und Betagten die Ergänzungsleistungen

Puigdemont am Genfer Menschenrechts-Filmfestival

Der katalanische Exil-Politiker Carles Puigdemont wird am Sonntag in Genf erwartet. Der von Madrid abgesetzte Präsident der autonomen Region Katalonien nimmt im Rahmen des Menschenrechts-Filmfestivals an einer Debatte mit alt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey teil.