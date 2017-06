Nationalrat will Importstopp für tierquälerisch erzeugte Produkte

Drei Selbstmordattentäter sprengen sich in Teheran in die Luft

Die radikal-islamische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die beiden Anschläge in der iranischen Hauptstadt Teheran für sich reklamiert. IS-Kämpfer hätten das Khomeini-Grabmal und das Parlament angegriffen, gab der IS am Mittwoch über sein Sprachrohr Amaq bekannt.