Natur ergrünt tendenziell immer früher - vor allem in der Arktis

Zwei Tote und drei Verletzte bei Heli-Absturz in Fluss in New York

Beim Absturz eines Helikopters in den East River in New York sind mindestens zwei Passagiere ums Leben gekommen. Drei weitere schwebten in Lebensgefahr, sagte der örtliche Feuerwehrchef nach dem Absturz im Fluss zwischen den Stadtteilen Manhattan und Queens.