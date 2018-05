Raumfrachter "Cygnus" an ISS angekommen

Mit wissenschaftlichen Experimenten an Bord ist der private Raumfrachter "Cygnus" an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Der Frachter sei am Donnerstag mit einem Roboterarm eingefangen und angekoppelt worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.