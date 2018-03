Neuenhof/A1: Auto Lastwagen geprallt – 2 Personen verletzt

Am Freitag, 9. März 2018, um 16.20 Uhr, fuhr ein 59- jähriger Mazedonier bei Neuenhof auf die Autobahn A1 in Richtung Bern auf. Dabei stiess er beim Einspuren auf den Normalstreifen mit einem korrekt fahrenden Lastwagen zusammen. Anschliessend drehte es den Skoda, worauf er auf den 2. Überholstreifen schleuderte und dort mit einem VW kollidierte. Schliesslich prallte der Skoda-Fahrer in die Mittelleitplanke und blieb auf dem 1. Überholstreifen stehen.

Die beiden Mitfahrerinnen des Skodas wurden leicht verletzt. Der Sachschaden dürfte zirka 7'000 Franken betragen.

Die Kantonspolizei nahm dem Unfallfahrer den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab und verzeigte ihn an die zuständige Staatsanwaltschaft.