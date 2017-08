Neuer Anlauf zur Ablösung des Eigenmietwerts

In St. Gallen wird ein 3600 Tonnen schweres Gebäude verschoben

Am Mittwochvormittag hat in St. Gallen die Verschiebung der rund 3600 Tonnen schweren Villa Jacob planmässig begonnen. Das Gebäude soll in sieben Stunden 20 Meter zurücklegen und Platz für einen Neubau schaffen.