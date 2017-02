Neuer Versuch für Marke Blackberry mit Tastatur-Telefon

Auto rast in Zuschauermenge: Über 20 Verletzte in New Orleans

Ein wahrscheinlich stark betrunkener Autofahrer ist am Samstag bei einer Karnevalsparade in der US-Stadt New Orleans in die Zuschauermenge gerast. Laut dem städtischen Polizeichef Michael Harrison wurden mehr als 20 Menschen verletzt, fünf von ihnen schwer.