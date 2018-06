Neun von zehn Staustunden in der Schweiz wegen Verkehrsüberlastung

Spanien will Flüchtlinge des Rettungsschiffs "Aquarius" aufnehmen

Spanien wird die 629 Flüchtlinge an Bord des von Italien abgewiesenen Rettungsschiffs "Aquarius" aufnehmen. Das teilte die Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez am Montag in Madrid mit.