Newsticker: Weltnachrichten des zeitungsfreien Tages

National:

Rund 60 Menschen wagen sich am Neujahrstag in Genf ins kalte Wasser

Ein Gang ins 6,5 Grad kalte Wasser zu Neujahr: In Genf ist das Neujahrsschwimmen ein voller Erfolg gewesen, auch wenn das Wasser kühler war als im vergangenen Jahr. Rund 60 Menschen wagten sich am Montag ins kühle Nass.

mehr

Neues Jahr beginnt in der Schweiz mit Feuerwerk, Fackeln und Regen

Bei warmen Temperaturen und teils Regenwetter begrüssten die Menschen in der Schweiz das neue Jahr. Glockengeläute, Feuerwerk und Champagner und da und dort auch Regen begleiteten die Feiern.

mehr

Unbewilligte Demonstration endet in Genf mit Dutzenden Festnahmen

Für die Genfer Polizei hat das neue Jahr unsanft begonnen: Sie musste eine unbewilligte Demonstration auflösen. Die Demonstranten warfen mit Flaschen nach den Polizisten. Diese setzten Wasserwerfer ein und nahmen mehrere Dutzend Personen fest.

mehr

Schneeschuhwanderer bei Kandersteg BE in Lawine tödlich verunglückt

Im Gebiet des Hohtürli oberhalb von Kandersteg BE ist ein Schneeschuhwanderer von einer Lawine erfasst worden. Er wurde lebend geborgen und schwer verletzt ins Spital geflogen, wo er kurze Zeit später starb.

mehr

International:

Festgenommener gesteht Anschlag in St. Petersburg

Der Verdächtige, der nach dem Bombenanschlag in St. Petersburg festgenommen worden ist, hat die Tat nach Angaben der Ermittler gestanden. Bei der Detonation in einem Supermarkt wurden am Mittwoch 18 Personen verletzt.

mehr

Kim Jong Un droht in Neujahrsbotschaft mit Atomwaffenangriff

Drohungen, Warnungen und Reformbestrebungen - zum Jahreswechsel sind einige der drängendsten internationalen Herausforderungen für 2018 deutlich geworden. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un drohte am Montag in seiner Neujahrsansprache mit einem Atomwaffenangriff.

mehr

Hunderte Stars starten Initiative gegen sexuelle Belästigung

Mehr als 300 Schauspielerinnen, Autorinnen, Regisseurinnen und andere Frauen aus der US-Unterhaltungsindustrie haben eine Initiative gegen sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz gestartet.

mehr

Papst: Gesellschaft muss Migranten friedliche Zukunft zusichern

Der Pontifex wird nicht müde, zu mehr Solidarität mit Flüchtlingen aufzurufen. An Neujahr erneuerte Papst Franziskus seinen Appell - die Hoffnung Schutzsuchender dürfe nicht erstickt werden. Die Gesellschaft müssen Flüchtlingen eine friedliche Zukunft zusichern.

mehr

Cavusoglu: Türkei will Beziehungen zu Deutschland normalisieren

Der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu rechnet im neuen Jahr mit einer deutlichen Entspannung im Streit mit Deutschland. Er will noch im Januar in die Bundesrepublik reisen.

mehr