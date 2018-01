No-Billag-Initianten präsentieren eigenen Plan B

Schweres Zugunglück in Italien

Bei einem Zugunglück in der Nähe von Mailand sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und etwa hundert weitere verletzt worden. Der Pendlerzug entgleiste nach Angaben der Behörden am Donnerstagmorgen in der Nähe der norditalienischen Wirtschaftsmetropole aus noch ungeklärter Ursache.