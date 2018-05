Nordkorea droht direkt mit Absage von Gipfel mit den USA

Wenn die US-Regierung "uns in die Enge treibt und einseitig fordert, dass wir Atomwaffen aufgeben, haben wir kein Interesse mehr an Gesprächen", sagte der nordkoreanische Vize-Aussenminister Kim Kye Gwan am Mittwoch laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Eine Denuklearisierung Nordkoreas nach dem Vorbild Syrien käme nicht infrage.

Pjöngjang erörtere derzeit noch eine Teilnahme an dem geplanten Gipfeltreffen. Nordkorea hatte zuvor ein für Mittwoch geplantes Treffen mit ranghohen Vertretern Südkoreas abgesagt. Der Gipfel von Machthaber Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump ist für den 12. Juni in Singapur angesetzt.