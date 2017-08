Nordkorea schiesst Rakete über Japan hinweg ins Meer

Die von Nordkorea am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) abgefeuerte Rakete - vermutlich eine Mittelstreckenrakete - ging östlich der japanischen Insel Hokkaido im Pazifik nieder. Sie sei in einem Gebiet nahe der Hauptstadt Pjöngjang gestartet, teilte die südkoreanische Armee mit. Demnach flog sie etwa 2700 Kilometer weit und erreichte eine Höhe von 550 Kilometern.

Das japanische Militär beschloss, die Rakete nicht abzuschiessen, weil beim rund zweiminütigen Überflug keine Gefahr für japanisches Gebiet bestanden habe. Ungeachtet dessen wurde auf Hokkaido über die Medien, Handys und Lautsprecher Raketenalarm ausgelöst. Schnellzüge wurden kurzzeitig gestoppt.

Druck soll erhöht werden

Damit erreichte die Korea-Krise eine neue Stufe. Der UNO-Sicherheitsrat sollte noch am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in New York zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen.

Der japanische Regierungschef Shinzo Abe sprach von einer "beispiellosen und ernsthaften" Bedrohung. Er kündigte an, gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Führung in Pjöngjang weiter zu erhöhen. Darauf habe er sich nach einem 40-minütigen Telefongespräch mit Trump verständigt.

Trump bezeichnete das nordkoreanische Regime als zunehmende Bedrohung für die Welt und schloss erneut eine militärische Antwort nicht aus. "Alle Optionen liegen auf dem Tisch", teilte das Weisse Haus mit.

In Südkorea wies Präsident Moon Jae In die Streitkräfte an, ihre Kampfkraft zu demonstrieren. Vier Kampfjets liessen daraufhin nach Angaben eines Sprechers auf einen Schiessplatz in der Nähe der innerkoreanischen Grenze Bomben fallen.

Washington und Seoul würden ausserdem darüber nachdenken, "strategische" Verteidigungswaffen nach Südkorea zu verlegen, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.

Peking spricht von "Wendepunkt"

Ungewohnt scharfer Protest gegen den Raketenstart kam auch aus Russland und Nordkoreas einzigem Verbündeten China. Beide Länder forderten von Nordkorea, Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats zu respektieren, die Nordkorea den Bau von Atomwaffen und Raketen verbieten.

Das Aussenministeriums in Peking warnte, im Konflikt auf der koreanischen Halbinsel sei ein "​Wendepunkt"​erreicht und rief die Konfliktparteien zur Zurückhaltung auf. Der russische Aussenminister Sergej Lawrow forderte Nordkorea zum Verzicht auf jegliche weiteren provokativen Aktionen auf.

Vize-Aussenminister Sergej Riabkow sprach laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti von einer "Tendenz zur Eskalation". Er verwies aber darauf, dass auch die jüngsten Militärübungen Südkoreas und der USA in der Region eine Rolle dabei spielten, Pjöngjang zum neuesten Raketentest zu veranlassen.

Pjöngjang bezeichnete denn auch den Raketenabschuss als "Akt der Selbstverteidigung", wie UNO-Botschafter Han Tae Song während der UNO-Abrüstungskonferenz in Genf sagte. Die derzeitigen Militärmanöver der USA mit Südkorea seien ein "fanatischer Akt", mit dem "Öl ins Feuer" gegossen werde.

Die Schweiz verurteilte ihrerseits den erneuten Raketentest und brachte ihre Ablehnung des nordkoreanischen Atomprogrammes zum Ausdruck, wie ein Sprecher des Aussendepartements (EDA) in Bern am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur sda sagte. Die vom UNO-Sicherheitsrat beschlossenen Sanktionen gegen Nordkorea trägt die Schweiz vollumfänglich mit.

Verhandlungen erzwingen?

Nordkoreas Raketentest wurde auch als Warnsignal gewertet, trotz zunehmendem Druck durch die USA nicht einlenken zu wollen. Das kommunistische Regime unterstellt den Amerikanern regelmässig, einen Angriff vorzubereiten. Die USA und Südkorea bestreiten das.

Einige Experten gehen davon aus, dass Nordkorea mit den Raketentests die USA an den Verhandlungstisch zwingen wolle. Nordkorea glaube, dass der Weg zum Dialog frei werde, wenn es seine Fähigkeiten demonstriere, sagte Masao Okonogi von der japanischen Keio Universität. "Der Rest der Welt versteht diese Logik aber nicht", sagte er. "Und das macht die Sache nicht leicht."