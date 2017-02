Nordkorea verweigert Anerkennung der Obduktion von Kims Halbbruder

"Wir werden das Ergebnis kategorisch zurückweisen", sagte Nordkoreas Botschafter Kang Chol am Freitag vor der Leichenhalle in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur. Er habe die malaysische Polizei zu einer Herausgabe des Leichnams gedrängt, dies sei jedoch abgelehnt worden.

Die malaysische Polizei sei von feindlichen Mächten, insbesondere von Südkorea, unter Druck gesetzt worden, sagte der nordkoreanische Botschafter weiter. Die Obduktion sei eine Verletzung von Menschenrechten. Es war das erste Mal seit dem Mord, dass sich ein Vertreter Nordkoreas zum Fall äusserte.

DNA-Proben als Bedingung

Die malaysischen Behörden hatten am Freitag die Abgabe familiärer DNA-Proben zur Bedingung für eine Überführung des Leichnams nach Pjöngjang gemacht. Bislang habe aber kein Angehöriger den getöteten Kim Jong Nam identifiziert oder rechtmässigen Anspruch auf dessen Leichnam erhoben, teilten die malaysischen Behörden mit.

"Wir brauchen eine DNA-Probe eines Familienmitglieds", sagte der Polizeichef des malaysischen Bundesstaates Selangor, Abdul Samah Mat. Nordkorea habe zwar die Herausgabe des Leichnams gefordert, vor der Freigabe aber müssten die Ansprüche eindeutig geklärt werden. Nordkoreanische Diplomaten hätten die Autopsie der Leiche verhindern wollen, doch Malaysia sei standhaft geblieben.

Der 45-jährige Kim war der ältere Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Beide haben denselben Vater, den früheren Machthaber Kim Jong Il, aber unterschiedliche Mütter. Südkoreanische Medien hatten am Dienstag zuerst berichtet, dass der 45-Jährige in Malaysia getötet worden sei. Er wurde demnach am Flughafen von Kuala Lumpur von zwei nordkoreanischen Agentinnen vergiftet, die nach dem Attentat entkamen.

Forensiker untersuchten unterdessen anhand von Proben, welcher Art das mutmassliche Gift war, mit dem Kim Jong Nam getötet wurde. Das Gift war ihm offenbar ins Gesicht gesprüht worden, bevor er am Montag an Bord einer Maschine nach Macau gehen wollte.

Zwei verdächtige Frauen vernommen

Die Polizei vernahm am Freitag weiter zwei verdächtige Frauen. Eine 28-jährige Frau im Besitz eines vietnamesischen Passes war am Mittwoch am Flughafen von Kuala Lumpur gefasst worden, eine 25-Jährige im Besitz eines indonesischen Passes wurde in der Nacht zum Donnerstag gefasst; zudem wurde ein Mann aus Malaysia verhört, bei dem es sich um den Freund der Indonesierin handelt.

Die Behörden in Indonesien teilten am Freitag mit, die verdächtige 25-Jährige sei bei dem Attentat offenbar "ausgetrickst" worden. Die Frau habe glauben sollen, sie nehme an einem Streich für eine Fernsehshow mit versteckter Kamera teil. "Wenn sie wirklich eine Agentin wäre, wäre sie wohl nicht gefunden worden", sagte Indonesiens Polizeichef Tito Karnavian laut örtlichen Medienberichten.

"Wahrscheinlich wurde sie nur benutzt, sie wusste nicht, dass es sich um einen Mordversuch handelte", sagte der Polizeichef. Gemeinsam mit einer anderen Frau sei sie bereits in der Vergangenheit gegen Geld zu Streichen überredet worden. Auch dabei sollte sie jemandem eine Substanz in die Augen sprühen. Die Familie der 25-Jährigen sowie ehemalige Nachbarn erklärten am Freitag, sie könnten nicht glauben, dass die Frau in einen Mord verwickelt sei.