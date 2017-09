Nordkoreas Machthaber Kim dankt Atomtest-Team auf besondere Art

US-Behörden warnen nach Sturm "Harvey" vor Alligatoren in Houston

Nach dem Hurrikan "Harvey" warnen die Behörden im texanischen Houston vor Alligatoren in den Wohngebieten. Auch Schlangen und Nagetiere könnten angesichts der Überflutungen in Wohnhäuser gelangt sein, sagte Feuerwehrchef Samuel Pena am Samstag (Ortszeit).