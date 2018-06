Nordkoreas Machthaber Kim vor Gipfel mit Trump in Singapur gelandet

Weitere Details wurden nicht berichtet. Kim wird voraussichtlich am Nachmittag (Ortszeit) in Singapur ankommen. Er werde dort zunächst Ministerpräsident Lee Hsien Loong treffen, teilte das Aussenministerium in Singapur mit.

Trump wird ebenfalls noch am Sonntag in Singapur erwartet (14.35 Uhr MESZ). Begleitet wird er unter anderem von Aussenminister Mike Pompeo, dem Nationalen Sicherheitsberater John Bolton und dem Stabschef im Präsidialamt, John Kelly, begleitet.

Auch bei Trump steht vor dem Gipfel mit Kim am Montag noch ein Treffen mit Lee auf dem Programm. Trump will das abgeschottete kommunistische Regime Nordkoreas dazu bewegen, vollständig atomar abzurüsten.

Unmittelbar vor seiner Abreise zu dem historischen Treffen mit Kim hatte sich Trump zuversichtlich über die Einigungschancen geäussert. Er sei davon überzeugt, dass Kim etwas Positives für sein Volk erreichen wolle, sagte Trump am Samstag am Rande des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie. Die koreanische Halbinsel müsse von Atomwaffen befreit werden. Seine Reise nach Singapur sei eine "Friedensmission".

Es wäre das erste Treffen eines amtierenden US-Präsidenten mit einem nordkoreanischen Machthaber. Wegen der Reise nach Singapur verliess Trump den G7-Gipfel in Kanada vorzeitig. Er hat eine Lockerung von Wirtschaftssanktionen in Aussicht gestellt, wenn Nordkorea sein Atomwaffenprogramm aufgibt.