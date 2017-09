Nordkoreas Medien melden Entwicklung von neuer Wasserstoffbombe

Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag meldete, inspizierte Staatschef Kim Jong Un eine Wasserstoffbombe, die auf eine neue Interkontinental-Rakete (ICBM) montiert werden solle. Alle Teile seien in Nordkorea hergestellt worden, so dass man beliebig viele dieser Bomben bauen könne.

Ausländische Experten hatten in den vergangenen Monaten in Frage gestellt, ob Pjöngjang seine Bomben erfolgreich verkleinern konnte, um sie auf Raketen zu installieren. Im Januar 2016 hatte Pjöngjang erklärt, erstmals eine Wasserstoffbombe erfolgreich getestet zu haben. Damals bezweifelten Experten, dass es sich bei dem Atomtest tatsächlich um eine Wasserstoffbombe handelte.