Notfallset informiert Feuerwehr über todesgefährdete Haustiere

Frankreichs Präsident Macron hat in 100 Tagen an Glanz verloren

In 100 Tagen im Elysée-Palast hat Emmanuel Macron, von Spöttern manchmal als "Sonnenkönig" tituliert, einiges an Glanz verloren. Während Frankreichs junger Staatschef im Ausland weiter fasziniert, sieht der politische Alltag in seiner Heimat weniger rosig aus.