Notiz von Las-Vegas-Schützen enthielt Berechnung zu Zielgenauigkeit

Er habe die Notiz des Attentäters auf dem Nachttisch in der Nähe seiner Abschussvorrichtung entdeckt, sagte der Beamte David Newton von der Polizei in Las Vegas der Sendung "60 Minutes" des Senders CBS, die am Sonntag ausgestrahlt werden sollte.

Der Attentäter habe die Distanz niedergeschrieben, die Erhöhung, von der aus er seine Schüsse abgab, sowie den zu erwartenden Spannungsabfall der Kugeln in der Menschenmenge. "Er hatte das niedergeschrieben und berechnet, sodass er wissen würde, wohin er schiessen soll, um seine Ziele zu treffen", sagte Newton laut CBS.

Die Notiz lieferte indes keine Erkenntnisse zum möglichen Motiv des Attentäters. Die Polizei von Las Vegas hatte am Freitag eingeräumt, noch immer kein klares Motiv oder einen Grund für die Bluttat gefunden zu haben.

Der 64-jährige Schütze hatte am Sonntag vergangener Woche vom 32. Stock eines Hotels aus auf die Besucher eines Open-Air-Konzerts geschossen und dabei 58 Menschen getötet sowie hunderte weitere verletzt. Der Schütze tötete sich selbst, als die Polizei vor seinem Hotelzimmer stand.