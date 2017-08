OSZE fordert Trump auf, "Attacken auf Medien" zu beenden

Désir verwies auf eine Rede des US-Präsidenten vom 22. August, in der dieser die Medien pauschal als "unehrlich" verurteilt hatte.

Mit der Rede vor Anhängern in Phoenix im Bundesstaat Arizona hatte Trump auf Kritik an seinem Umgang mit der Gewalt rechtsextremer Gruppen in Charlottesville reagiert. Die "sehr unehrlichen" Medien hätten sich geweigert zu berichten, dass er rassistische Gruppen verurteilt habe, beklagte Trump. "Sie erfinden Geschichten, in vielen Fällen haben sie keine Quellen."

Der französische OSZE-Beauftragte Désir kritisierte, Trump setze Journalisten mit seiner Rhetorik "dem Risiko aus, Ziel von Gewalt zu werden". Die Äusserungen des US-Präsidenten könnten auch in anderen Ländern Einfluss haben, in denen die Medienfreiheit zunehmend eingeschränkt werde.

Der OSZE gehören 57 Länder an. Darunter sind neben den USA, den EU-Staaten und der Schweiz auch Russland und die Türkei.