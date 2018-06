Oberdorf: Aufwändige Bergung eines gekippten Lastwagens

Am Freitag, 15. Juni 2018, gegen 11 Uhr, fuhr bei Oberdorf ein Lastwagen auf der Zufahrtsstrasse vom Hinteren Weissenstein in Richtung Weissenstein. Dabei geriet der 40-jährige Lenker zu weit nach rechts. Der Lastwagen rutschte in der Folge auf dem Strassenbord ab, kippte und blieb auf der rechten Seite liegen. Dabei wurde der Lenker leicht verletzt. Die Bergung des rund 15 Tonnen schweren Fahrzeugs erfolge durch einen spezialisierten Abschleppdienst mit Hilfe eines Krans. Gegen 22 Uhr konnte der Lastwagen schliesslich aufgestellt werden.