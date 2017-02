Vorpremiere des Arthur-Cohn-Films "The Etruscan Smile"

Der Basler Filmproduzent Arthur Cohn hat am Donnerstagabend im voll besetzten Musical Theater Basel erstmals seinen neuen Film "The Etruscan Smile" gezeigt. Der Vorpremiere wohnte zahlreiche Prominenz aus dem In- Und Ausland bei, unter anderen Mirka und Roger Federer.