ÖVP vor FPÖ: Rechtsrutsch zeichnet sich in Österreich ab

Mehr als 200 Tote nach Anschlag in Mogadischu befürchtet

Einen Tag nach dem verheerenden Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt steigen die Opferzahlen immer weiter. Medien berichten von weit über 200 Toten, nachdem ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen am Samstag in der Innenstadt explodiert war.