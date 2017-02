Österreichs neuer Präsident zu Antrittsbesuch in Bern

Wetterphänomen "Dsud" bedroht Nomaden und Vieh in der Mongolei

Wegen eines ungewöhnlich harten Winters in der Mongolei fürchtet das Rote Kreuz um die Existenz von mehr als 150'000 Nomaden und deren Viehherden. Die Hilfsorganisation rief am Donnerstag in Peking zu Spenden auf.