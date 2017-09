Offizielle Hurrikan-Warnung für Florida ausgegeben

Sie umfassen die Gebiete im US-Staat Florida sowie auf Haiti, den Bahamas, Kuba und dem britischen Überseegebiet der Turks- und Caicosinseln. "Irma" zog in der Nacht zum Freitag nördlich an der Dominikanischen Republik vorbei und befand sich laut der Website des Hurrikan-Zentrums zuletzt nördlich von Haiti.

Zu den Gebieten, für die nun die Hurrikanwarnung in Kraft ist, gehörten in Florida unter anderem die Inselkette Florida Keys sowie Lake Okeechobee nordwestlich von Fort Lauderdale und die Florida Bay zwischen dem südlichen Ende des Festlands und den Florida Keys.

In Haiti reichte die Warnung von der nördlichen Grenze zur Dominikanischen Republik bis nach Môle-Saint-Nicolas an der Nordwestküste. Auf Kuba waren die Provinzen Camaguey, Ciego de Avila, Sancti Spiritus und Villa Clara betroffen.

Bahamas und Kuba

"Irma" sollte am Freitag MESZ auf erste Inseln der Bahamas treffen. Dort galt die Hurrikan-Warnung für Zentral-Bahamas und die nordwestlichen Bahamas. Am Freitagabend oder Samstagmorgen könnte der Wirbelsturm in Kuba auf Land treffen. An Kubas Nordküste wurden 10'000 ausländische Touristen vorsorglich in Sicherheit gebracht, die Behörden riefen die höchste Alarmstufe aus.

Immer wahrscheinlicher wurde auch, dass "Irma" am Samstag auf Florida trifft. Nach letzten Modellen könnte die Millionenmetropole Miami voll von "Irma" erfasst werden.

Bis zu eine Million Menschen erhielten in den Küstengebieten Floridas und des Nachbarstaates Georgia die Anordnung, ihre Häuser zu verlassen. Es war die grösste Massenevakuierung seit mehr als einem Jahrzehnt.

Mehrere Tote

Die Zahl der Toten durch den Hurrikan "Irma" stieg auf mindestens zwölf. Während der Wirbelsturm mit unverminderter Wucht durch die Karibik in Richtung Kuba und Florida fegte, wurden mindestens vier Personen auf den Amerikanischen Jungferninseln getötet, wie Behördenvertreter des zu den USA gehörenden Gebiets am Donnerstag (Ortszeit) mitteilten. Mindestens zwei Tote wurden aus Puerto Rico gemeldet.

In dem US-Aussengebiet war mehr als die Hälfte der drei Millionen Einwohner ohne Strom. Angesichts von Überschwemmungen im Zentrum und im Norden der Insel mobilisierte der Gouverneur von Puerto Rico, Ricardo Rossello, die Nationalgarde. Zudem liess er Notunterkünfte für bis zu 62'000 Menschen einrichten.

Zuvor hatte der Wirbelsturm bereits verheerende Zerstörungen auf den Urlaubsinseln Saint-Martin, Saint Barthélemy und Barbuda angerichtet. Im französischen Teil von Saint-Martin wurden vier Tote und rund 50 Verletzte gezählt. In Sint Maarten, dem niederländischen Teil der Insel, wurde ein Mensch getötet, wie die Regierung in Den Haag bekannt gab. Einen Toten gab es auf Barbuda.

Die ersten Schadensbilanzen auf den betroffenen Inseln waren verheerend. Die Inseln Saint-Martin und Barbuda seien zu sei zu 95 Prozent zerstört, teilten die jeweiligen Behörden mit.