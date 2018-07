Oftringen: Mofa von Anhänger erfasst

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 3. Juli 2018, etwa um 15.45 Uhr beim A1-Anschluss in Oftringen. Auf seinem Mofa fuhr der 16-Jährige vom sogenannten «YOU-Kreisel» auf dem Radweg neben der Äusseren Luzernerstrasse in Richtung A1-Anschluss. Dort querte er bei grüner Ampel die Autobahneinfahrt in Richtung Zürich. In diesem Augenblick nahte ein Auto mit Anhänger, das auf die Autobahn auffahren wollte. Dessen Lenker muss das für ihn geltende Rotlicht missachtet haben. In der Folge erfasste der Anhänger das Mofa, wodurch der 16-Jährige stürzte.

Der Automobilist hielt sofort an und erkundigte sich nach dem Befinden des Mofa-Fahrers. Als dieser sagte, dass es ihm gut gehe, fuhr der Unfallverursacher weiter.

Der 16-Jährige verspürte allerdings zunehmend Schmerzen und suchte am Abend den Arzt auf. Dieser stellte verschiedene Prellungen und Schürfungen fest. Inzwischen hat der Mofa-Fahrer die Kantonspolizei Aargau verständigt.

Die Kantonspolizei in Zofingen (Telefon 062 745 11 11) bittet den Automobilisten, sich zu melden. Er lenkte ein schwarzes SUV und zog einen Anhänger mit gelber Abdeckplane. Zudem wird der Fahrer eines nachfolgenden Autos als Augenzeuge gesucht. Dieser hatte ebenfalls kurz angehalten.