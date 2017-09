Ohne Tarifeingriff wären Krankenkassenprämien laut Berset teurer

In Genf ist die Konferenz zur Quecksilber-Konvention auf Ministerebene fortgesetzt worden. Bis am Freitag entscheidet sich, ob das Sekretariat der Minamata-Konvention in Genf angesiedelt wird. Die UNO sieht in den Schweizer Quecksilber-Exporten kein Hindernis dazu.