Palästinenser stirbt nach Zusammenstössen mit israelischer Armee

Der Palästinenser sei seiner Schussverletzung im Krankenhaus in Ramallah erlegen, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Er sei zuvor in einem nahegelegenen Dorf durch den Schuss eines israelischen Soldaten am Kopf verletzt worden.

Eine Sprecherin der Armee sagte, es habe in dem Dorf gewaltsame Proteste geben. Palästinenser hätten brennende Reifen in Richtung der Soldaten gerollt und Steine geworfen. Die Soldaten hätten mit entsprechenden Massnahmen reagiert, um den gewaltsamen Protest aufzulösen. "Von scharfer Munition ist mir nichts bekannt", sagte die Sprecherin. Man prüfe die Angaben.

Nach der US-Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt Anfang Dezember war es zu teilweise blutigen Unruhen in den Palästinensergebieten gekommen. Mittlerweile hat sich die Lage aber deutlich beruhigt.