Palästinensische Regierung erstmals seit 2014 im Gazastreifen

Zwei Verletzte nach Frontalkollision mit Polizeiauto in Seewen SZ

Besonders nahe am Unfallort sind die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Schwyz am Dienstagmorgen gewesen. Bei einer Frontalkollision in Seewen stiess ein Personenwagen mit einem Patrouillenfahrzeug der Polizei zusammen. Zwei Personen wurden verletzt.