Parlament gegen Liberalisierung bei Gentech in der Landwirtschaft

In der Schweiz sind 23'500 Lehrstellen noch nicht besetzt

In der Schweiz sind hochgerechnet 23'500 Lehrstellen noch nicht besetzt. Diese finden sich insbesondere in den Branchen Architektur und Baugewerbe, Dienstleistungen und Verkauf, wie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation am Mittwoch mitteilte.