Parlament in Athen soll Novartis-Korruptionsvorwürfe untersuchen

Mann sprengt sich vor US-Botschaft in Montenegro in die Luft

Vor der US-Botschaft in Podgorica, der Hauptstadt von Montenegro, hat sich ein Mann in die Luft gesprengt. Zuvor habe er einen Sprengsatz auf das Botschaftsgelände geworfen, teilte die Regierung am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.