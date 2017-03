Pence nutzte als Gouverneur privaten E-Mail-Account

Pence habe wie andere Gouverneure vor ihm ein offizielles und ein privates E-Mail-Konto gehabt, erklärte sein Büro. Seine komplette Kommunikation als Gouverneur sei von einem unabhängigen Berater nochmals durchgesehen worden.

Danach sei dafür gesorgt worden, dass alle dienstlichen E-Mails ordnungsgemäss archiviert worden seien. Pence habe die geltenden Gesetze zum Umgang mit der digitalen Kommunikation "vollständig" eingehalten.

Der "Indianapolis Star" berichtete, Pence habe auch sensible Themen in seinen privaten E-Mails behandelt. In den betreffenden Mails seien "heikle Themen" und "Fragen der nationalen Sicherheit" diskutiert worden. Das Blatt hatte die Dokumente im Zuge einer Anfrage bei den Behörden erhalten.

Das Konto sei von einem Betrüger im vergangenen Sommer gehackt worden, daraufhin habe sich Pence eine neue AOL-E-Mail-Adresse zugelegt, berichtete das Blatt. Allerdings gebe es im US-Bundesstaat Indiana keine Gesetze, die Amtsträgern die Nutzung privater E-Mail-Accounts verböten.

Clinton heftig kritisiert

Das Thema ist für den Stellvertreter von Präsident Donald Trump auch deshalb pikant, weil die Republikaner im Wahlkampf die demokratische Bewerberin Hillary Clinton für die Nutzung privater E-Mail-Server während ihrer Zeit als Aussenministerin scharf angegriffen hatten. Pence hatte ihr vorgeworfen, damit die nationale Sicherheit gefährdet zu haben. Trump drohte ihr dafür sogar mit Gefängnis.

Die Affäre galt im Juli juristisch bereits als abgehakt. Doch anderthalb Wochen vor der Wahl nahm die US-Bundespolizei FBI ihre Untersuchungen zu Clintons E-Mail-Affäre wieder auf. Die Ermittler fanden aber erneut keine Hinweise auf strafbare Handlungen. Clinton machte nach ihrer überraschenden Wahlniederlage den FBI-Chef James Comey für ihr Scheitern mitverantwortlich.