Populist Babis bei Parlamentswahl in Tschechien weit vorn

Tausende Bauarbeiter an Protestkundgebungen in Olten und Lausanne

Mehrere Tausend Bauarbeiter haben am Samstag in Olten und Lausanne demonstriert und Lohnerhöhungen gefordert. Es geht um 150 Franken mehr Lohn dieses und nächstes Jahr, um einen Beitrag an die Krankenkassenprämien und eine Anpassung an die Mittagszulagen.