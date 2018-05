Populisten-Allianz gescheitert: Neue Regierungskrise in Italien

Macron will Treffen mit Einwanderer aus Mali wegen Rettungsaktion

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich nach der spektakulären Rettung eines Knaben in Paris durch einen illegalen Einwanderer aus Mali persönlich mit dem Mann treffen. Der 22-jährige Mamoudou Gassama aus Mali wurde für Montag in den Elysée-Palast eingeladen.