Post diskutiert mit Kantonen den Umbau des Postbüro-Netzes

Ende Oktober 2016 gab die Post bekannt, die Zahl der Zugangspunkte von 3700 auf mindestens 4000 zu erhöhen. Dafür soll es statt wie heute 1400 ab 2020 nur noch 800 bis 900 Poststellen geben. Rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten deshalb von Veränderungen betroffen sein, hiess es. Entlassungen plant die Post nicht.

Die Post verwies in einer Mitteilung vom Dienstag auf den Dialog mit den 26 Kantonen zum Poststellennetz. In einer ersten Runde wurden regionale Bedürfnisse und Entwicklungsschwerpunkte diskutiert. In einer zweiten Runde sollen die Rückmeldungen der Kantone vertieft werden. Auch mit Gemeinden und Bevölkerung will die Post sprechen.

Eine erste Zwischenbilanz verspricht die Post für das zweite Quartal des laufenden Jahres. Bevor die Gespräche mit den Kantonen nicht abgeschlossen seien, könnten keine Aussagen gemacht werden zur Situation in einem Kanton, stellt sie im Communiqué klar.

Von der Gewerkschaft syndicom veröffentlichte Karten und Listen kritisierte die Post als "reine Spekulation". Sie schürten Angst und Unsicherheit. "Dies ist weder zielführend noch konstruktiv."

Syndicom ihrerseits kritisierte in einer Mitteilung vom Dienstag, dass die Gespräche mit den Kantonen hinter verschlossenen Türen stattgefunden hätten. Der angekündigte Dialog mit der Bevölkerung sei eine Farce, von Transparenz überhaupt nichts zu spüren. Bis die Strategie auch auf politischer Ebene geklärt sei, brauche es einen sofortigen Abbaustopp.