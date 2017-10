Powell ist offenbar Trumps bevorzugter Kandidat für Fed-Spitze

Polizist kommt bei Bombenanschlag in Bahrain ums Leben

Bei einem Anschlag auf einen Polizeibus in Bahrain ist ein Polizist getötet worden. Acht weitere wurden beim Attentat in der Nähe der Hauptstadt Manama verletzt, wie das Innenministerium des Golfstaats am Freitag mitteilte. Das Ministerium sprach von einem Terrorakt.