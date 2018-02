Präsident auf Abruf: Zuma in Südafrika unter Druck

Eigentlich ist Cyril Ramaphosa nur Stellvertreter. Aktuell tritt er allerdings auf, als hätte er seinen Boss Jacob Zuma längst beerbt. Für die südafrikanische Wirtschaft, die zu den stärksten des Kontinents zählt, mag die Ungewissheit bezüglich der politischen Führung problematisch sein. In der Bevölkerung überwiegt dagegen die Zuversicht. Denn Zuma steht zu Hause wie auch im Ausland inzwischen vor allem für eins: Korruption.

Auch innerhalb der Regierungspartei ANC rumort es. Viele Mitglieder fürchten ein Desaster bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr, falls Zuma bis dahin an der Macht bleiben sollte. Die systematische Selbstbereicherung des Staatschefs und seiner Vertrauten hat nämlich nicht nur der südafrikanischen Wirtschaft massiv geschadet, sondern auch dem Ruf des einst so stolzen Afrikanischen Nationalkongresses.

Schon in der kommenden Woche könnte sich der Frust endgültig entladen: Für den 8. Februar steht im Parlament eine Rede des Präsidenten zur Lage der Nation auf dem Programm. Wenn Zuma wirklich wie geplant ans Rednerpult tritt, sind nicht nur im Sitzungssaal Proteste zu erwarten, sondern vor allem draussen vor dem Gebäude. Oppositionsführer Mmusi Maimane forderte daher am Mittwoch, die Rede zu verschieben, bis der ANC die internen Konflikte gelöst und das Land einen neuen Präsidenten habe.

Im Moment scheint in der Tat nicht ganz klar zu sein, wer in Südafrika an der Spitze des Staates steht. Zuma wirkt wie ein Präsident auf Abruf. Der im Dezember zum Parteivorsitzenden gewählte Ramaphosa provoziert und feilt dabei geschickt an seinem Profil. Vergangene Woche vertrat der Vizepräsident sein Land beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Am Dienstag, nach seiner Rückkehr, kündigte er dann radikale Schritte zur Bekämpfung der Korruption an. Dies wurde allgemein als Frontalangriff auf Zuma und seine engsten Verbündeten gewertet.

Zuma war an dem Tag gerade von einem Gipfel der Afrikanischen Union zurückgekehrt. Bei dem Treffen in Äthiopien hatte auch er über Korruption gesprochen. Allerdings in ganz anderem Tonfall: Wenngleich es so etwas in Afrika durchaus gebe, werde das Problem manchmal "stark übertrieben", sagte der Präsident. Ausserdem würden oft Akteure von ausserhalb des Kontinents dazu anstiften, um selbst davon zu profitieren.

Am Rande des Gipfels in Äthiopien veranstaltete Zuma nach Angaben seines Büros auch einen Empfang anlässlich des 100. Geburtstags des 2013 verstorbenen Ex-Präsidenten und Freiheitskämpfers Nelson Mandela. In südafrikanischen Medien wurde bereits spekuliert, dass es sich dabei um einen informellen Abschied Zumas von den anderen Staats- und Regierungschefs gehandelt habe.

Experten sehen angesichts der aktuellen Entwicklungen mehrere mögliche Szenarien für ein baldiges politisches Ende von Zuma: einen Rücktritt aus eigener Entscheidung, eine Abberufung durch die Parteiführung, eine Amtsenthebungsklage oder ein Misstrauensvotum im Parlament, in dem der ANC eine Mehrheit hat. Oppositionsführer Maimane hofft in jedem Fall auf eine rasche Klärung. Solange Zuma Präsident, Ramaphosa aber Parteivorsitzender sei, wisse das Land nicht, "in welche Richtung es geht", sagte er.