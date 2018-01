Pristina verbannt Autos wegen Luftverschmutzung aus Innenstadt

Das ganze Ausmass der Luftverschmutzung war vor zwei Jahren durch Aufzeichnungen der US-Botschaft bekanntgeworden. Pristinas Umweltbelastung ist teilweise höher als in chinesischen Städten und führt zu vorzeitigen Todesfällen und chronischen Krankheiten, wie eine Studie der Weltbank belegt. Fahrverbote wegen starker Luftverschmutzung werden auch in anderen europäischen Ländern erwogen. Die EU hatte erst am Dienstag ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet, da auch in mehreren deutschen Grossstädten die Stickoxid-Grenzwerte oft überschritten werden.